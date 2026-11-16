Homem de 29 anos foi abordado durante patrulhamento de rotina na tarde desta segunda-feira (16), no Residencial Araucárias I

Um homem de 29 anos, que estava foragido da Justiça pelo crime de tráfico de drogas, foi preso pela Polícia Militar (PM) na tarde desta segunda-feira (16), em Arapongas (PR). A captura ocorreu por volta das 17h15, na Rua Papagaio Campeiro, no bairro Residencial Araucárias I.

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De acordo com informações da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM), uma equipe realizava patrulhamento de rotina pela região quando avistou o indivíduo em atitude suspeita na rua e decidiu realizar a abordagem.

Durante a revista, os policiais verificaram os documentos do abordado no sistema de segurança pública e constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, na condição de foragido, devido ao crime de tráfico de entorpecentes.

Diante da confirmação da ordem judicial, o homem recebeu voz de prisão no local. Ele foi encaminhado à Casa de Custódia de Arapongas, onde permanece à disposição da Justiça.