Foragido é preso enquanto era atendido na Upa Arapongas

Um homem, de 23 anos, que estava sendo atendido na Unidade de Pronto Atendimento (Upa), de Arapongas, foi preso por ter um mandado judicial em aberto, na noite desta segunda-feira (15).

De acordo com o boletim, um dos funcionários, ao verificar a ficha do jovem, constatou que ele já é conhecido no meio policial, e acionou a Guarda Municipal (GM).



Em seu desfavor, conforme o relatório, havia um mandado de prisão preventiva em aberto, pelos crimes de violência doméstica e lesão corporal. A GM deu voz de prisão ao homem e o encaminhou para a Cadeia Pública de Arapongas.

Veja o vídeo enviado pela GM Arapongas:

