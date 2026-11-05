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Foragido é preso com 70 porções de cocaína em Arapongas; um menor foi apreendido

O flagrante ocorreu nas proximidades do CMEI Clementina Soares

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Foragido é preso com 70 porções de cocaína em Arapongas; um menor foi apreendido
Autor Foto: TNOnline

Um foragido da Justiça e um adolescente foram detidos por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (4), na região do bairro Coroados, em Arapongas (PR). A ação foi realizada pela equipe Getam, da Guarda Municipal (GM), que apreendeu aproximadamente 350 gramas de maconha e cerca de 60 gramas de cocaína fracionadas em 70 porções prontas para venda.

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O flagrante ocorreu nas proximidades do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Clementina Soares. Ao entrar na Rua Quiri-quiri, a viatura avistou um homem saindo de uma casa. Ao notar a equipe, o suspeito se assustou e jogou um objeto na calçada.

Os guardas realizaram a abordagem e encontraram uma porção de entorpecente durante a revista. Em consulta ao sistema, foi constatado que o homem estava evadido do sistema prisional e tinha uma pena a cumprir. Na sequência, ele confessou que mantinha mais drogas no interior da residência.

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A equipe entrou no imóvel, onde também estava o menor de idade. O homem indicou aos agentes o local exato em que as demais substâncias estavam escondidas. Com as apreensões, os dois envolvidos foram encaminhados à delegacia para as providências legais cabíveis.

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ARAPONGAS cocaína droga GUARDA MUNICIPAL MENOR APREENDIDO tráfico
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