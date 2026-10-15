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REAGIU À ABORDAGEM

Foragido da PEL morre em confronto com o Batalhão de Choque em Arapongas

Ocorrência foi registrada no Jardim Casa Branca no fim da tarde desta quinta-feira (15)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Um foragido da Penitenciária Estadual de Londrina (PEL) morreu em um confronto com a Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (15), no bairro Jardim Casa Branca, em Arapongas. O homem, que havia escapado do sistema prisional em agosto, foi baleado após reagir a uma tentativa de abordagem do 5º Batalhão de Choque da PM de Londrina.

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Nenhum policial ficou ferido na ocorrência. A ação foi resultado de um trabalho integrado de monitoramento entre a Agência de Inteligência da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), de Arapongas, e as equipes de Choque do 5º Batalhão de Londrina.

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Foragido da PEL morre em confronto com o Batalhão de Choque em Arapongas
AutorPoliciais do Choque de Londrina estão envolvidos na situação em Arapongas - Foto: TNOnline


Segundo a polícia, o homem morava com familiares na região e, ao perceber a chegada das equipes, tentou escapar pelos fundos da residência. "O fundo da casa dele já dá para essa plantação aqui. Então ele correu em direção à plantação, buscando a região de mata. Na hora que a equipe foi alcançá-lo, ele direcionou a arma contra a equipe policial e houve esse confronto armado", explicou o capitão Igor Deliberador.

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O policial destacou que o suspeito fugiu da PEL no dia 10 de agosto e era considerado perigoso. "A gente não conseguiu apurar ao certo qual que é esse crime, mas o mandado de prisão consta pelo artigo 33, é por Santa Catarina que ele corre. Ele já respondeu por tráfico de drogas, furto, invasão de domicílio e outros crimes aqui pelo Paraná", detalhou o capitão. Após o confronto, a polícia isolou o local e informou que realizaria buscas na casa do suspeito para verificar a possível existência de entorpecentes ou outros materiais ilícitos. A identidade do homem ainda não foi divulgada oficialmente.


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