Suspeito foi abordado em frente a uma loja na madrugada desta terça-feira (24); contra ele havia um mandado expedido pela Justiça de Loanda

Um homem em situação de rua foi preso na madrugada desta terça-feira (24), no centro de Arapongas, em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada por volta das 0h55, na Rua Flamingos.

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De acordo com o boletim policial, a equipe realizava patrulhamento de rotina pela região central quando avistou o indivíduo em frente a um estabelecimento comercial e decidiu realizar a abordagem. Durante a identificação e consulta ao sistema, os agentes constataram que havia uma ordem judicial em aberto contra o homem, expedida pela comarca de Loanda, no noroeste do Paraná.

Diante da confirmação do mandado, o suspeito recebeu voz de prisão. Segundo a equipe, foi necessário o uso de algemas para a condução do detido, que foi encaminhado à Casa de Custódia de Arapongas, onde permanece à disposição da Justiça.