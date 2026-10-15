Foragido da Justiça é preso em granja após denúncia anônima

Ação ocorreu no Jardim São Bento; homem possuía condenação definitiva e foi levado à Casa de Custódia de Arapongas

Na noite desta quarta-feira (14), um homem que estava sendo procurado pela Justiça foi preso em uma granja na Rua Sabiá Castanho, no bairro Jardim São Bento. A prisão ocorreu por volta das 20h40, após a polícia receber uma denúncia anônima nas ruas do bairro.

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A equipe realizava uma ronda de rotina na região quando foi parada por um cidadão. Temendo represálias, o morador pediu para não ser identificado, mas informou aos agentes que havia um foragido morando no final da rua.

Com base na informação, os policiais foram até o endereço indicado, uma propriedade rural que funciona como granja, e avistaram o morador no quintal. Ao fazerem a checagem dos documentos no sistema, confirmaram que havia um mandado de prisão contra ele por uma condenação definitiva, que tem validade até o ano de 2046.

O homem colaborou com a abordagem durante todo o tempo e não ofereceu nenhum tipo de resistência. Por conta da atitude pacífica, os policiais não precisaram utilizar algemas. Ele foi conduzido diretamente para a Casa de Custódia de Arapongas, onde ficará à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.