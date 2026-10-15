Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
ARAPONGAS

Foragido da Justiça é preso em granja após denúncia anônima

Ação ocorreu no Jardim São Bento; homem possuía condenação definitiva e foi levado à Casa de Custódia de Arapongas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Foragido da Justiça é preso em granja após denúncia anônima
Autor Foto: Reprodução

Na noite desta quarta-feira (14), um homem que estava sendo procurado pela Justiça foi preso em uma granja na Rua Sabiá Castanho, no bairro Jardim São Bento. A prisão ocorreu por volta das 20h40, após a polícia receber uma denúncia anônima nas ruas do bairro.

- LEIA MAIS: Homem pego de calça abaixada com criança de 10 anos vai preso em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A equipe realizava uma ronda de rotina na região quando foi parada por um cidadão. Temendo represálias, o morador pediu para não ser identificado, mas informou aos agentes que havia um foragido morando no final da rua.

Com base na informação, os policiais foram até o endereço indicado, uma propriedade rural que funciona como granja, e avistaram o morador no quintal. Ao fazerem a checagem dos documentos no sistema, confirmaram que havia um mandado de prisão contra ele por uma condenação definitiva, que tem validade até o ano de 2046.

O homem colaborou com a abordagem durante todo o tempo e não ofereceu nenhum tipo de resistência. Por conta da atitude pacífica, os policiais não precisaram utilizar algemas. Ele foi conduzido diretamente para a Casa de Custódia de Arapongas, onde ficará à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia denúncia anônima FORAGIDO GRANJA Jardim São Bento Prisão
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV