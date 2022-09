Foragido da justiça dá entrada na Upa com ferimentos por arma de fogo

Da Redação

Um foragido da justiça deu entrada com ferimentos causados por arma de fogo e arma branca neste domingo (4), por volta das 22 horas, na Unidade de Pronto Atendimento (Upa), de Arapongas.

Porém, por conta da gravidade dos ferimentos, sendo que três foram causados por arma de fogo na região do tórax e um corte na cabeça causado por arma branca, ele precisou ser levado para o Hospital do Norte Paranaense (Honpar). De acordo com a PM, após checar no Sistema PMPR ainda foi constatado um mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

Após receber a denúncia, a PM foi até o estabelecimento citado, mas chegando no local, o bar estava fechado e com as luzes apagadas. Minutos depois, os policiais foram informados de que uma pessoa estava na emergência da Upa e foi até o local conversar com a vítima.

Durante conversa com o homem, ele disse aos policiais que tudo começou quando estava dentro do bar e que ao tentar defender uma mulher, foi atacado por um outro homem. Conforme a PM, não foi possível colher mais dados devido a complexidade dos ferimentos e por conta de seu estado de saúde.

Durante a checagem no Sistema PMPR, a PM encontrou o mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela Vara da Família, da Comarca de Arapongas.

