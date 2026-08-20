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MANDADO

Foragida tenta usar nome falso para enganar polícia, mas acaba presa em Arapongas

Ação aconteceu no Conjunto Flamingos, em Arapongas; ordem judicial havia sido expedida pela 2ª Vara Criminal

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Foragida tenta usar nome falso para enganar polícia, mas acaba presa em Arapongas
Autor A mulher foi encaminhada para a delegacia de Arapongas - Foto: Arquivo/ TNOnline

Uma mulher que estava com um mandado de prisão em aberto foi detida na noite desta quarta-feira (19) no Conjunto Flamingos, em Arapongas. A captura ocorreu após o serviço de inteligência da Polícia Militar levantar informações sobre a rua em que ela estava morando.

LEIA MAIS: Casa usada como ponto de tráfico é alvo de operação e dois são presos em Arapongas

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Os policiais foram até o endereço indicado e localizaram a suspeita em frente a uma residência, na calçada. Durante a abordagem, ela tentou despistar a equipe fornecendo um nome falso. A estratégia, no entanto, não funcionou: os agentes conseguiram descobrir sua verdadeira identidade no sistema e confirmaram a existência da ordem judicial.

A operação contou com o apoio da equipe de cães farejadores da corporação para auxiliar nas buscas, mas nenhum material ilícito foi encontrado. Após o cumprimento do mandado, a mulher foi encaminhada direto para a Casa de Custódia de Arapongas, onde agora permanece à disposição da Justiça.

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ARAPONGAS operação policial Prisão segurança pública
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