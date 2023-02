Folia em Arapongas começa nesta sexta-feira; veja a programação

Da Redação

Serão 05 noites e 04 matinês com muita diversão e folia para toda a família

O Carnaval “Nas Asas do Samba” de Arapongas começa nesta sexta-feira, 17, e está repleto de atrações gratuitas. As festividades estarão concentradas na Estação Cultural Milene (Feira da Lua). São cinco dias de muita festa – seguindo até o dia 21 (terça-feira) Feriado de Carnaval.

Nesta sexta, a programação começa a partir das 19h00. Já nos outros dias, as atrações infantis começam sempre às 15h00, e os shows a partir 19h.

Além dos shows e matinês gratuitos, praça de alimentação e recreação para as crianças, a nova edição do Carnaval contará também com os tradicionais concursos (Melhor folião ou foliã mais animado; Melhor fantasia infantil e o melhor folião acima dos 60 anos).

Além disso, durante os dias de festa, no espaço de recreativo, cama elástica, tobogã e outros brinquedos serão totalmente gratuitos para as crianças, além de doces como algodão doce, pipoca etc. As atividades recreativas acompanham a programação do Carnaval 2023, com horário até as 23h30.

Veja a programação oficial completa

- SEXTA-FEIRA - 17/02 Horário: a partir das 19h00, praça de alimentação e show com a Banda Talentos.

- SÁBADO – 18/02 Horário: a partir das 15h00, matinê com doces, brinquedos e muita diversão.Às 19h00, praça de alimentação, apresentação do Grupo Sairêe e Banda Talentos.

- DOMINGO – 19/02Horário: a partir das 15h, matinê para crianças com diversas atividades. Às 19h00, show com Grupo É Do Nosso Jeito, praça de alimentação e Banda Talentos.

- SEGUNDA-FEIRA – 20/02Horário: A partir das 15h matinê.Às 19h00 apresentação do Grupo Muleke Atrevido, praça de alimentação e Banda Talentos.

- TERÇA-FEIRA – 21/02Horário: A partir das 15h00, matinê com doces, brinquedos e muita diversão. Às 19h00, abertura com o Grupo As Cores do Samba, praça de alimentação e Banda Talentos.

