Da Redação

A florada dos ipês brancos em Arapongas forrou as ruas e calçadas da cidade com pétalas de flores, tornando tudo mais bonito. a exemplo do que ocorreu em Apucarana durante a florada dos ipês amarelos, muita gente aproveitou para fazer registros em fotos e vídeos e compartilhar nas redes sociais.

O secretário municipal de Meio Ambiente de Arapongas explica que essa espécie de árvore é amplamente utilizada na arborização urbana da cidade. Assista a entrevista:

Florada dos ipês brancos chamam atenção em Arapongas - Vídeo por: tnonline