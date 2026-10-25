Flávio Bolsonaro vence Lula em Arapongas com 74,75% dos votos

Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado no município de Arapongas (PR) no segundo turno das Eleições de 2026, ficando à frente do candidato Lula (PT). Com 100% das urnas apuradas na noite deste domingo (25), o representante do Partido Liberal obteve 74,75% da preferência do eleitorado, o que equivale a 50.736 votos. O petista encerrou o pleito na segunda posição na cidade com 25,25%, o que representa um total de 17.142 votos. A totalização definitiva das 247 seções eleitorais locais foi consolidada pela Justiça Eleitoral às 20h46.

O balanço final do processo eleitoral confirmou um alto comparecimento dos eleitores araponguenses aos locais de votação. Ao todo, 70.058 cidadãos exerceram o direito ao voto, número que representa 82,95% dos 84.454 eleitores aptos no município. Por outro lado, o índice de abstenção fechou em 17,05%, evidenciando que 14.396 pessoas não compareceram às urnas nesta eleição.

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Os dados oficiais também detalham a distribuição dos votos não nominais na cidade. A expressiva maioria do eleitorado fez a opção por um dos candidatos, consolidando 67.878 votos válidos, o que corresponde a 96,89% de todos os votos registrados nas urnas de Arapongas. O balanço do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta ainda o registro de 1.383 votos nulos, o equivalente a 1,97% da totalização, e de 797 votos em branco, que representam 1,14%. De acordo com o sistema da Justiça Eleitoral, a cidade concluiu a apuração sem nenhum registro de voto anulado ou sub judice.