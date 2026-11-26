Equipe da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente recolheu os insetos e deu destinação adequada a eles

O Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (SEASPMA) de Arapongas, realizou uma fiscalização que resultou na aplicação de multa de R$ 3.591,90 pelo uso irregular de fogo a céu aberto em galhos de árvores que abrigavam um ninho de abelhas-arapuá.

Foto: GDA Foto: GDA

- leia mais: Motociclista fratura o pé em batida com carro em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A prática oferecia risco aos insetos e à fauna silvestre, somado aos perigos decorrentes do emprego inadequado do fogo. As abelhas foram recolhidas pela equipe da SEASPMA e encaminhadas para destinação adequada, de modo a reduzir novos impactos aos animais.

O episódio volta a chamar a atenção para a necessidade de evitar queimadas e adotar medidas responsáveis no descarte e no manejo de resíduos vegetais, já que o uso irregular do fogo pode provocar prejuízos à fauna, à flora e ao meio ambiente, além de ameaçar a segurança da população.

Foto: GDA Foto: GDA



