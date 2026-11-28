Fios são furtados de empresa e imóvel fica sem energia em Arapongas
Ação criminosa ocorreu na noite de sexta-feira e ainda não há estimativa do prejuízo
Uma empresa localizada na BR-369, em Arapongas, ficou sem energia elétrica após um furto de fios da rede de transmissão. O fato ocorreu na noite desta sexta-feira (27) e mobilizou uma equipe da Polícia Militar (PM).
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De acordo com o relato de um representante do local aos policiais, cabos foram levados das instalações. Com a retirada do material, o imóvel ficou completamente sem energia elétrica.
Até o encerramento do atendimento, não havia sido possível calcular a quantidade de fios furtados nem confirmar se outros objetos também foram levados. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar para as medidas cabíveis.