Final do Torneio 1º de Maio tem grande festa em Arapongas

Neste domingo (1º), Arapongas comemorou o Dia do Trabalhador durante a Final do 63º Torneio do 1º de Maio, no Estádio Municipal José Chiappin. Com um grande público, entre torcedores e autoridades municipais, como o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, vice-prefeito, Jair Milani, secretários e vereadores, o tradicional torneio contou com 134 equipes inscritas, dividas em: Sub 16; Masculino; Feminino e Master. A final contou com a disputa de 16 equipes.

Além das partidas, o público participou de dezenas de sorteios de brindes, entre bicicletas, bolas e outros itens. Organizado através da Secretaria Municipal de Esporte, com a parceria de outros apoiadores, a festa do Trabalhador foi retomada em grande estilo, após dois anos de suspensão, por conta da pandemia de Covid-19.

“Acompanhamos esta grande festa, desde às 8h. Nossa final foi entre 16 equipes que mostraram todo o seu desempenho. O objetivo do torneio 1º de Maio é reunir as equipes que amam futebol e toda a comunidade. Engrandecemos aqui todas as equipes participantes, que ser organizam durante meses para esta festa. Quero agradecer a todos os responsáveis e participantes. Uma festa da família araponguense. Parabéns aos trabalhadores, parabéns para a nossa cidade”, afirmou o prefeito Sérgio Onofre.

O evento contou também com a presença do deputado estadual, Tiago Amaral.





DISPUTAS E RESULTADOS

No decorrer das partidas finais, na categoria adulto, a equipe Petiscaria Na Boa/Transportadora BLZ conquistou o primeiro lugar, seguido da F10 STORE/Brinks Limpex que garantiu o segundo lugar. Na categoria master, o primeiro lugar ficou com o time da Gralha Azul/PB Empreendimentos Imobiliários; na segunda colocação ficou a equipe Amigos do Ivanilde.

Na categoria feminino, a equipe Time do Japa/ Amigas do Juninho levou a melhor, conquistando a primeira colocação. A equipe Associação Arapongas Futsal garantiu o segundo lugar. No sub 16, a Gralha Azul/ Golden House ficou em primeiro lugar, seguido Padaria Água na Boca/ Top Carnes.





Confira as colocações completas:

CATEGORIA MASTER



4º LUGAR EQUIPE AMIGOS DO BARUSSO

3º LUGAR EQUIPE BAMBINO PIZZARIA MASTER

2º LUGAR EQUIPE AMIGOS DO IVANILDE

1º LUGAR EQUIPE GRALHA AZUL/PB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

MASCULINO ADULTO

4º LUGAR EQUIPE PADARIA PÃO DOCE

3º LUGAR EQUIPE REAL FARMÁCIA + SAÚDE

2º LUGAR EQUIPE F10 STORE/BRINKS LIMPEX

1º LUGAR EQUIPE PETISCARIA NA BOA/TRANSPORTADORA LZ

CATEGORIA SUB16

4º LUGAR EQUIPE PLUMA SUB 16

3º LUGAR EQUIPE ESPORTE CLUBE CRESCER

2º LUGAR EQUIPE PADARIA ÁGUA NA BOCA/TOP CARNES

1º LUGAR EQUIPE GRALHA AZUL/GOLDEN HOUSE

CATEGORIA FEMININO

4º LUGAR EQUIPE ESTRELINHAS FC

3º LUGAR EQUIPE UNIDOS SÃO RAFAEL/MD DECOR/NEW STYLE

2º LUGAR EQUIPE ASSOCIAÇÃO ARAPONGAS FUTSAL

1º LUGAR EQUIPE TIME DO JAPA/AMIGAS DO JUNINHO





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.