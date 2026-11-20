Mamífero encontrado em comércio voltou à natureza; já a ave, que caiu do ninho, foi levada a um centro especializado.

Equipes de proteção ambiental da Guarda Municipal de Arapongas, no norte do Paraná, resgataram um filhote gambá uma coruja suindara, também conhecida como coruja-da-igreja.

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O primeiro atendimento aconteceu no final da manhã, por volta das 11h10, no bairro Vila Bernardes. Um gambá entrou em um estabelecimento comercial na Rua Podargos, exigindo a intervenção dos agentes para garantir a segurança do animal e do espaço. Após ser capturado sem ferimentos, o mamífero foi devolvido à natureza em uma área de mata nativa, considerada o ambiente ideal para a espécie.

Já no período da tarde, às 15h20, o chamado foi na Estrada do Ema. Um filhote de coruja foi encontrado no chão após cair do ninho. Por ainda estar em fase de desenvolvimento e depender inteiramente dos pais para sobreviver, os agentes constataram que uma soltura imediata seria fatal para a ave.

Para garantir a sobrevivência do filhote, a equipe realizou o transporte do animal até o Centro de Atendimento à Fauna Silvestre (CAFS) de uma universidade em Londrina. A equipe de médicos veterinários da instituição assumiu a responsabilidade pela rotina de alimentação e cuidados até que a coruja cresça e tenha condições de retornar ao seu habitat natural.