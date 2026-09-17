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RESGATE

Filhote fica presa em bueiro, mobiliza trator, corte de asfalto e operação de 4h em Arapongas; VÍDEO

Vídeo registra o momento exato em que a filhote é retirada da tubulação sob forte emoção dos socorristas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Uma operação conjunta mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Companhia de Desenvolvimento de Arapongas (Codar) durante mais de quatro horas para resgatar uma cadela filhote que ficou presa em uma tubulação pluvial, em Arapongas. O animal entrou no sistema de escoamento por um bueiro e acabou retido em um trecho subterrâneo de difícil acesso.

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Imagens registradas em vídeo mostram toda a complexidade do trabalho das equipes de resgate. Após tentativas frustradas de alcançar o animal pelas galerias já existentes, os trabalhadores precisaram cortar o asfalto e utilizar um trator para abrir a via. O registro em vídeo flagrou o momento de intensa emoção em que a filhote, de pelagem preta, foi finalmente retirada do buraco com segurança pelos socorristas.

Filhote fica presa em bueiro, mobiliza trator, corte de asfalto e operação de 4h em Arapongas; VÍDEO
AutorFoto: Lis Kato

Após a conclusão bem-sucedida da ocorrência, a via recebeu reparos provisórios e a aplicação definitiva da massa asfáltica foi programada para os próximos dias pela prefeitura de Arapongas. A cadela resgatada passa bem e agora está disponível para adoção responsável, aguardando um novo lar.

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adoção de cães ARAPONGAS Corpo de Bombeiros Defesa Civil resgate de animais tubulação pluvial
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