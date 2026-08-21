Filho é preso após ameaçar a mãe com uma faca em Arapongas

Mulher foi forçada a entrar no quarto e sofreu empurrões, mas conseguiu fugir para pedir socorro

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) na noite desta quinta-feira (20), no Conjunto Corina Pugliese, em Arapongas, após ameaçar de morte e agredir a própria mãe. A vítima precisou fugir da residência para conseguir acionar o socorro.

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De acordo com as informações registradas pela polícia, o caso aconteceu na Rua Anambé Sol. O filho chegou em casa visivelmente alterado e com sinais de embriaguez. Em um ataque de fúria, ele foi até a cozinha, pegou um garfo e começou a ameaçar a mãe.

A violência aumentou logo em seguida. O agressor trocou o garfo por uma faca e obrigou a mulher a ir para um dos quartos da casa. No cômodo, ela foi alvo de empurrões e novas ameaças de morte. Aproveitando um momento de distração do filho, a mulher conseguiu se soltar, escapar do imóvel e pedir ajuda.

Aos policiais, a vítima desabafou que os episódios de violência e agressões praticadas pelo filho não são novidade e acontecem de forma recorrente.

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A equipe da Polícia Militar foi até o endereço, localizou o homem e deu voz de prisão imediatamente. Mãe e filho foram levados em segurança para a 22ª Delegacia de Polícia Civil de Arapongas, onde o caso foi registrado e as medidas legais para proteger a vítima foram tomadas.