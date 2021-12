Da Redação

Filho é preso após agredir os pais em Arapongas

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (20), no Jardim Flamingos em Arapongas, após agredir os próprios pais. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma denúncia informou a violência.

O homem agrediu a mãe com socos no rosto, pescoço, nariz além de pontapés nas pernas, causando marcas e lesões, conforme laudo médico. Quando o pai tentou defender a esposa também foi agredido, o idoso teve diversas lesões no rosto.

Os pais têm diabetes, hipertensão e sofreram dois AVCs por isso não tiveram condições de se defender. Segundo testemunhas, o rapaz estava sob efeito de drogas e estaria com uma faca ameaçando os familiares.

Quando os policiais chegaram no local, o agressor não colaborou com a equipe, sendo necessário utilizar força para conter o homem. Ainda conforme a PM, ele estava alterado.

A mãe ainda informou, que o homem teria arrancado parte do cabelo dela com as mãos e ameaçado ela e o marido com uma faca, além de ter quebrado vários objetos, após ela se negar a dar uma quantia de R$ 20,00 a ele.

Os pais foram levados ao pronto atendimento. A polícia apreendeu a faca de 22 centímetros que o filho usou para ameaçar os pais. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a delegacia.