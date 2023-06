Filho é preso após agredir a mãe com vassouradas em Arapongas

Um homem, de 37 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (12) em Arapongas, no Norte do Paraná, após agredir a própria mãe com vassouradas. Ele estaria visivelmente embriagado. No último sábado, 10 de junho, ele também teria agredido a irmã.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 14h55 para atender a ocorrência em uma residência localizada no Jardim Interlagos. Ao chegar no local, os policiais encontraram a mãe, que sentia dores nos braços devido às agressões com o cabo de vassoura.

A outra filha da vítima também estava na residência e relatou que também foi agredida pelo irmão no último sábado (10). A jovem informou aos policiais que não conseguiu ir até a delegacia na data, pois cuida do pai e não poderia deixá-lo sozinho.

Foi dada voz de prisão e o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para as devidas providências. A mãe precisou ser encaminhada para uma Unidade Básica de Saúde da cidade devido as fortes dores.

