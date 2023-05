Filho é detido após brigar com pais ao tentar trocar joias por drogas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Homem foi detido pela Polícia Militar

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM), na tarde de domingo (30), por volta das 14h30, depois de agredir os próprios pais na casa onde moram, localizada na Rua Garibaldi, na região do Jardim Santo Antônio, em Arapongas, norte do Paraná.

continua após publicidade .

Segundo a polícia, moradores ligaram ao 190 informando que o rapaz estaria agredindo o pai e a mãe dele na residência. Ao chegar no local, a equipe encontrou o agressor e deu voz de abordagem, mas o suspeito não aceitou e, de acordo com a PM, tentou partir para cima dos policiais na tentativa de agredi-los.

-LEIA MAIS: Psicólogo de Londrina morre após grave acidente em Arapongas

continua após publicidade .

Apesar da reação do suspeito, os policiais conseguiram contê-lo e realizaram a prisão dele. Ele foi colocado no camburão e, segundo a equipe policial, ficou se jogando para tentar quebrar o interior do veículo, o que não conseguiu e acabou sofrendo um pequeno corte no nariz.

Os pais contaram para a polícia que o filho estava agressivo e tentando pegar joias na residência para trocar por drogas. A ideia do suspeito não foi aceita pelos pais, o que acabou motivando a briga.

As vítimas não quiseram representar contra o filho, que foi encaminhado à 7ª Companhia Independente de Polícia Militar, onde registrado um boletim de ocorrências e um Tcip. O rapaz já havia passagens policiais pelos crimes de desacato, desobediência e resistência.

Siga o TNOnline no Google News