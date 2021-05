Filho de ex-vereador e capitão morre em confronto com a PM

Continua após publicidade

Na noite desta sexta-feira (23), foi registrado um confronto entre um foragido que furtou recentemente um Toyota Corolla, em Londrina, com a Polícia Militar, P2, Rotam e Rocam Segundo a PM, o homem, identificado como Ideval de Oliveira Junior, de 36 anos, passava por Arapongas, quando a equipe foi informada e foi de encontro com ele para recuperar o veículo furtado.

Durante a perseguição, ainda conforme a polícia, o homem perdeu o controle do carro e bateu o veículo em um canteiro na PR-218, no trevo que dá acesso à PR-444, e saiu atirando contra a equipe, que revidou a agressão com disparos. De acordo com o relatório, o homem correu a pé pela rodovia em direção à Avenida Gaturamo, quando equipes da Rotam e Rocam chegaram para dar apoio. Neste momento, mais um confronto aconteceu e o indivíduo veio a óbito no local.

Em posterior checagem, a polícia constatou que o suspeito estava com mandado de prisão em aberto e era foragido do sistema prisional, além de ver que ele tinha várias passagens por roubo de veículos de luxo em Maringá. Conforme informações do site Londrina News, Júnior era filho do ex-vereador e capitão da reserva remunerada, Ideval.

A equipe do Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas constatou o óbito. O corpo de Ideval foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana.

Marcelo Oliveira