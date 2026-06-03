Filha quebra vidro do carro da mãe com tijolo após discussão em Arapongas
Mulher acionou a Polícia Militar após veículo ser atingido durante desentendimento dentro da residência
Uma discussão familiar terminou em prejuízo e intervenção policial na noite desta terça-feira (2), no Conjunto Monte Carlo, em Arapongas.
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De acordo com a Polícia Militar, uma mulher acionou a equipe após o carro de sua propriedade ser danificado durante um desentendimento ocorrido na residência da família. Segundo o relato, a filha, durante um momento de exaltação, teria arremessado um tijolo contra o veículo, um VW Parati, que estava estacionado em frente ao imóvel.
O objeto atingiu o vidro traseiro do automóvel, causando a quebra completa da peça. Quando chegaram ao local, os policiais constataram os danos e ouviram as versões das envolvidas.
Conforme a PM, a mãe afirmou ter presenciado a ação e responsabilizou a filha pelo dano causado ao veículo. A suspeita permanecia na residência e foi informada sobre a denúncia.
Diante da materialidade do fato e da manifestação da vítima, mãe e filha foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.