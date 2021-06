Filha que pediu ajuda para tratamento do pai faz alerta

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Monalisa Duarte, filha do gerente dos Correios de Arapongas Jurandir Duarte, de 49 anos, fez um alerta na tarde deste sábado (05). Depois de iniciar uma campanha para conseguir equipamentos para o tratamento do pai contra Covid-19, golpistas estão utilizando o caso para pedir dinheiro em nome da família.

"Quero dizer que já conseguimos os equipamentos e agradecemos a todos que nos ajudaram de alguma forma. Mas estão entrando em contato com nossos amigos pedindo dinheiro em nosso nome. Em nenhum momento pedimos dinheiro. Meu pai já está recebendo mensagens. A maldade humana não poupa nem o momento de sofrimento alheio", disse Monalisa.

A filha pediu ajuda para conseguir uma válvula para o cilindro de oxigênio e uma Pronga Nasal emprestada para o tratamento de Jurandir contra a covid-19. O equipamento, vai auxiliar na administração de fluxo continuo de ar através da ventilação mecânica não invasiva. Ele testou positivo para a covid-19 no dia (24/05) e está com 50% do pulmão comprometido.

Felizmente, a família já conseguiu os aparelhos para o tratamento. Qualquer mensagem com pedidos de dinheiro em nome da família deve ser ignorada.