Filas na Caixa é pauta entre Procon Arapongas e superintendente

Nesta quarta-feira (30), aconteceu uma reunião entre o Procon Arapongas e o superintendente da Caixa Econômica Federal, Antônio Clever Iecher, objetivando tratar a respeito das providências que estão sendo tomadas pela instituição para evitar a formação de filas de espera para atendimento que superem o tempo previsto na Lei Municipal 4.385/2015.

De acordo com Clever, “haverá aumento na demanda da Caixa Econômica Federal em razão da atualização do App Caixa Tem, que agora disponibiliza o Serviço SIM Digital, mecanismo para liberação de crédito na modalidade virtual para as pessoas físicas”, afirmou o superintendente.

“Em que pese o aumento da procura da instituição bancária federal pelos consumidores para tratar a respeito das novas ferramentas do aplicativo, é imprescindível o cumprimento da legislação municipal no que se refere a tempo de espera em fila. Desta forma, o Procon de Arapongas estará à disposição do consumidor para o recebimento de denúncias e tomada de informações”, avisou Gabriel Esper, dirigente do Procon de Arapongas.

Os consumidores poderão acessar os serviços do Procon de Arapongas, através dos seguintes canais de atendimento e endereço:

WhatsApp: (43) 3902-1173

Disque denúncia: 151

Endereço: Rua Tico-Tico, 877, Vila Natal, Arapongas-PR





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.