Da Redação

FIEP passa a gestão do SESI para a Prefeitura de Arapongas

Na noite desta sexta-feira (31), aconteceu em Arapongas, no Hotel Executive, um reunião para formalizar o processo de comodato, através do qual a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) repassa para a Prefeitura de Arapongas a estrutura do SESI no município.

“É uma noite festiva para Arapongas, pois aquela estrutura é excelente e abre perspectivas para uma série de ações que a Prefeitura pode implantar para os trabalhadores do parque industrial e para a comunidade como um todo”, afirmou o prefeito Sérgio Onofre.

Para ele, isso deve ser motivo de festa também para a FIEP e para a classe empresarial como um todo. “Nós vamos fazer ali o que vocês sempre quiseram fazer, mas por questões diversas muitas vezes isso não estava sendo possível”, acrescentou o prefeito.

Uma das primeiras medidas deverá ser a mudança da Secretaria Municipal de Esportes para aquele local, a fim de dinamizar a estrutura esportiva. Outra meta, segundo o prefeito, é instalar ali um berçário a fim de dar suporte para as mães que atuam no parque industrial.



Onofre frisou que, desde a primeira vez que o município demonstrou interesse na estrutura do SESI, obteve o apoio do empresário Irineu Munhoz, presidente da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel). Durante a reunião, tanto Irineu, quanto José Lopes Aquino, presidente do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA), destacaram a importância da indústria araponguense, principalmente do polo moveleiro, neste momento de retomada da atividade econômica em função do controle maior sobre a pandemia. Desta forma, os dois entendem que a parceria também pode fortalecer o processo de aproximação da juventude com as indústrias e a formação de mão-de-obra qualificada para o setor moveleiro.

Munhoz também pediu ao deputado federal Pedro Lupion o apoio para que Arapongas tenha oficializado, através de um projeto na Câmara Federal, o título de Capital Moveleira do Brasil. O título de Capital Moveleira do Paraná já foi aprovado na Assembleia, através do deputado estadual Cobra Repórter.

Por sua vez, Lupion lembrou a importância do Sistema S, destacou a luta para que fosse mantido o Colégio Sesi em Santo Antônio da Platina e afirmou que o título de Capital Moveleira do Brasil, um trabalho que já vinha sendo feito pelo ex-deputado Osmar Serraglio, acabou esbarrando no que pode ser um lobby das forças políticas do Sul. “Mas podem contar comigo: vamos fazer com que essa matéria vá a plenário e traremos esse título para Arapongas”, garantiu.

Carlos Valter Martins Pedro, presidente da FIEP, entregou as chaves do SESI para o prefeito Sérgio Onofre e fez um balanço positivo da reunião. Além disso, ele ofereceu a estrutura da FIEP para trazer os cursos que Arapongas demandar, inclusive para serem ministrados, por meio das escolas municipais.

Além dos já citados, a reunião também contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Rubens Franzin Manoel, e de mais 11 vereadores, do secretário de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude), Nilson Violato, empresários e outras lideranças.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.