Festival Jogos Florais de Arapongas terá participação de 710 alunos

A edição conta com 710 alunos inscritos: 436 para a categoria de dança; 126 para música e 148 para desenho

Arapongas recebe de 21 a 23 de setembro o IV Festival Jogos Florais, no Cine Teatro Mauá - a partir das 19h00, nas modalidades de dança, música e desenho. A edição conta com 710 alunos inscritos: 436 para a categoria de dança; 126 para música e 148 para desenho.

Os selecionados nesta etapa, participarão do XXXV Jogos Florais de Arapongas, que vão ser realizados no dia 16 de outubro, às 16 horas, e de 17 a 22 de outubro, às 19h, no Cine Teatro Mauá. A criadora do evento, Luciene Madeira, falou sobre a retomada do festival – suspenso por anos devido á pandemia, e da expectativa para esta edição. “Nosso festival traz ritmos de músicas e danças numa mistura de várias culturas e desenhos espetaculares. Me sinto grata e honrada pela participação em massa dos alunos das escolas municipais, colégios estaduais, Centros Municipais de Educação Infantil, ONG’s, entidades e associações. Agradeço desde já a colaboração dos apoiadores”, disse.

O Festival Jogos Florais de Arapongas é uma realização da Sabima – Amigos da Biblioteca Machado de Assis, Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle) e Secretaria Municipal de Educação (Semed).

ABERTURA

Abrindo o evento, o músico, saxofonista e flautista José Edson, também conhecido por Zé Coltrane fará uma apresentação. Ele é um dos integrantes da banda Big Band de Arapongas.

Jogos Florais de Arapongas

A etapa que acontece em outubro está com as inscrições abertas para a categoria de poesia – até o dia 20 de setembro. Neste ano, o evento terá como tema “Renascer das Artes” e vai envolver alunos das redes particular, estadual e municipal de Ensino, em concursos nas categorias de poemas, desenho, dança e música.

