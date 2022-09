Festival Gastronômico de Arapongas recebe milhares de pessoas

Da Redação

Arapongas deu boas-vindas ao 7º Festival Gastronômico, que começou na última terça-feira (6). Com show da dupla paranaense Jeann e Júlio, o público aproveitou o pavilhão gastronômico que reúne 25 restaurantes com os melhores pratos brasileiros e também mundiais.

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre participou do primeiro dia e reforçou a importância do evento. No feriado da Independência do Brasil, inúmeras pessoas também aproveitaram o festival. De acordo com a organização, em média, 10 mil pessoas já passaram pelo festival em apenas dois dias de evento, e a expectativa é de bom público até o final de semana. O 7º Festival Gastronômico segue até domingo, 11 de setembro.

Confira a programação:

- 08/09 (quinta-feira): Aleks Fiusca – Clássicos Voz e Violão). HORÁRIO: 19h às 22h

- 09/09 (sexta-feira): Banda Rivotril Acústico (Pop Rock). HORÁRIO: 18h30 às 20h30

- 21h às 23h: Grupo é do nosso jeito – Pagode

10/09 (sábado): Rick Neves – Sertanejo/ Voz e Violão. HORÁRIO: 13h às 15h30.

- 16h às 18h30: Dani Paucic/ Sertanejo Voz e Violão

- 20h às 23h: Adrian França/ Sertanejo Voz e Violão

11/09 (domingo): Dani Paucic/ Sertanejo Voz e Violão. HORÁRIO: 12h30 às 15h

- 15h15 às 16h00: Serginho

- 17h às 19h30: Pedro Victor (Sertanejo voz e violão)

- 20h00 às 22h30: Andressa Viana.



A ação conta com o oferecimento da empresa Floriani, tem como patrocinadores , Moval, Organon, Conecttiva, Oxivalle, Ademicon Consentino Imóveis. Apoio: Prefeitura Municipal de Arapongas – Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos (Secle), Revista da Cidade, Dia a Dia Arapongas, TNOnline, Tribuna do Norte, CT Design, Nativa FM e Delgado Publicidade.

