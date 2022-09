Festival Gastronômico de Arapongas conta com show de Jeann e Julio

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Conforme a Prefeitura, o encontro de gastronomia vai reunir um total de 25 restaurantes

Começa nesta terça-feira (06), em Arapongas, o 7º Festival Gastronômico da cidade. Pelo segundo ano consecutivo, o evento acontece na Estação Cultural Milene, situada entre a Rua Rouxinol e Rua Jandaia. Conforme a Prefeitura Municipal de Arapongas, o encontro de gastronomia vai reunir um total de 25 restaurantes, que trarão os melhores pratos brasileiros e, até mesmo, mundiais.

continua após publicidade .

O evento segue acontecendo até o dia 11 de setembro, domingo, em horários especiais de atendimento. Nos dias 06, 08 e 09 de setembro, será das 18h às 23h. Enquanto que nos dias 07, 10 e 11 de setembro, o Festival recebe os araponguenses e região das 11h às 23h.

LEIA MAIS: Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira de Arapongas

continua após publicidade .

A grande novidade do 7º Festival Gastronômico é a realização do show especial com a dupla paranaense Jeann e Júlio. Com hits de sucesso no estilo musical sertanejo, os cantores irão se apresentar na abertura do evento, às 20h.





Demais atrações

A programação de apresentações culturais não para na dupla Jeann e Julio. Arapongas contará também com outros shows, confira:

continua após publicidade .





07 de setembro, quarta-feira

12h às 14h30: Paulo Ricardo e Fernando (Moda raiz)

15h às 17h30: Banda Tríade (Pop Rock)

18h às 20h15: Catarina (MPB/ ROCK e Violão)

20h30 às 23h: Paulo Ricardo e Fernando (Moda raiz)





08 de setembro, quinta-feira

19h às 22h: Aleks Fiusca – Clássicos Voz e Violão





continua após publicidade .

09 de setembro, sexta-feira

18h30 às 20h30: Banda Rivotril Acústico (Pop Rock)

21h às 23h: Grupo é do nosso jeito – Pagode





10 de setembro, sábado

13h às 15h30: Rick Neves – Sertanejo/ Voz e Violão

16h às 18h30: Dani Paucic/ Sertanejo Voz e Violão

20h às 23h: Adrian França/ Sertanejo Voz e Violão





continua após publicidade .

11 de setembro, domingo

12h30 às 15h: Dani Paucic/ Sertanejo Voz e Violão

15h15 às 16h: Serginho

17h às 19h30: Pedro Victor (Sertanejo voz e violão)

20h às 22h30: Andressa Viana.





A ação conta com o patrocínio da empresa Moval, Organon, Conecttiva, Oxivalle, Ademicon. Apoio da Prefeitura Municipal de Arapongas – Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos (Secle), Revista da Cidade, Dia a Dia Arapongas, TNOnline, Tribuna do Norte, CT Design, Nativa FM e Delgado Publicidade.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News