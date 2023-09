Festival Gastronômico de Arapongas começa nesta quarta-feira; veja

Foto do 6º Festival, realizado entre 12 e 15 de novembro de 2021

Atenção moradores de Arapongas e região! Começa nesta quarta-feira, 6 de setembro, a 8ª edição do Festival Gastronômico, organizado pela Prefeitura Municipal com o apoio da Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos (Secle). Com o melhor da gastronomia e ótimas apresentações, o evento segue até o dia 10 de setembro, domingo, na Estação Cultural Milene.

De acordo com a administração municipal, esta edição do Festival vai contar com a participação de vinte restaurantes. A abertura oficial será realizada nesta quarta a partir das 18 horas. O primeiro show fica sob a responsabilidade de Maicon Eduardo, até às 20 horas. Das 20h30 até às 23 horas, os Irmãos Fandangueiros se apresentam.

Confira o restante da programação:

Quinta-feira (7/9) - 11 às 22 horas

Atrações: 12 às 14 horas Dani Pausic; 14h30 às 17 horas Ines Bigoli e Matheus; 17h30 às 20 horas Bruno Voz e violão; 20 às 22h30 Rafa Carraro

Sexta-feira (8/9) - A partir das 18 horas

Atrações: 18 às 20 horas Alex Fiuza; 20h30 às 22h30 Grupo é do nosso jeito

Sábado (9/9) - 11 às 22 horas

Atrações: 11h30 às 14 horas Rick Neves; 14h30 às 17 horas Suelen Sertanejo; 17h30 às 20 horas Maicon Eduardo; 20h30 às 22h30 Cintia Paula e banda

Domingo (10/9) - 11 às 22 horas

Atrações: 11h30 às 14 horas Andressa Vianna; 14h30 às 16h30 Doze Cordas; 17 às 19h30 Uma barba e meia; 20 às 22h30 Delave.

