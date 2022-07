Festival de música é realizado em prol de araponguense

Da Redação

Neste domingo (3) tem festival de rock "Refúgio", em Arapongas, em prol da gerente de posto de combustíveis Andressa dos Santos, 33 anos, que vem lutando contra um câncer no intestino desde fevereiro deste ano e contra as sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC), que sofreu no dia 24 de maio.

De acordo com a irmã de Andressa, Vanessa dos Santos, ela ficou um mês entubada na Unidade de Tratamento Intensivo (Honpar) e recebeu alta e foi para o quarto. "A perícia estava agendada para dia 10 de junho, mas como está internada, ela foi remarcada para setembro. Desde então, ela está sem remuneração", explica.

Andressa precisa de tratamento com fonoaudiólogo, fisioterapeuta, suplementação que custa R$ 45 por dia, fraldas e medicações. "Tudo isso é para que ela possa voltar a fazer o tratamento do câncer novamente", acrescenta.

Além de shows com diversas bandas de Arapongas e região, o evento conta com uma exposição de carros antigos, sorteio de prêmios e praça de alimentação. "Toda renda será em prol da minha irmã. Quem quiser comprar o convite ou colaborar com algum valor, o meu pix é o 43 99930-4869. Agradeço muito a ajuda de todos", reforça.

Veja o banner do evento:

fonte: Fernanda Neme

