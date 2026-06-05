Festão de Santo Antônio chega à 32ª edição em Arapongas com comidas típicas e programação religiosa

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A comunidade da Paróquia Santo Antônio, em Arapongas, promove nos dias 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de junho a 32ª edição do tradicional Festão de Santo Antônio. O evento reúne programação religiosa e atrações voltadas para toda a família.

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Além das celebrações em honra ao padroeiro, o público poderá aproveitar comidas típicas, apresentações culturais, brincadeiras, escolha da Rainha do Festão e o tradicional jogo do dadinho, com distribuição de prêmios.





Foto: Neiva Paulucci Foto: Neiva Paulucci

A programação religiosa também inclui a Trezena de Santo Antônio, realizada de 1º a 13 de junho, sempre às 19h30, na Paróquia Santo Antônio.

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Considerada uma das festas mais tradicionais da comunidade católica de Arapongas, a festividade busca unir fé, confraternização e lazer, atraindo moradores de diferentes regiões da cidade.

Serviço

📍 Paróquia Santo Antônio – Arapongas

📅 Festão: 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de junho

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⛪ Trezena de Santo Antônio: de 1º a 13 de junho, às 19h30

🎉 Atrações: comidas típicas, apresentações, brincadeiras, Rainha do Festão e prêmios no dadinho.