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PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

Festão de Santo Antônio chega à 32ª edição em Arapongas com comidas típicas e programação religiosa

A programação religiosa também inclui a Trezena de Santo Antônio, realizada de 1º a 13 de junho, sempre às 19h30, na Paróquia Santo Antônio

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 08:45:43 Editado em 05.06.2026, 09:32:32
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Festão de Santo Antônio chega à 32ª edição em Arapongas com comidas típicas e programação religiosa
Autor Foto: Neiva Paulucci

A comunidade da Paróquia Santo Antônio, em Arapongas, promove nos dias 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de junho a 32ª edição do tradicional Festão de Santo Antônio. O evento reúne programação religiosa e atrações voltadas para toda a família.

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Além das celebrações em honra ao padroeiro, o público poderá aproveitar comidas típicas, apresentações culturais, brincadeiras, escolha da Rainha do Festão e o tradicional jogo do dadinho, com distribuição de prêmios.


Festão de Santo Antônio chega à 32ª edição em Arapongas com comidas típicas e programação religiosa
AutorFoto: Neiva Paulucci

A programação religiosa também inclui a Trezena de Santo Antônio, realizada de 1º a 13 de junho, sempre às 19h30, na Paróquia Santo Antônio.

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Considerada uma das festas mais tradicionais da comunidade católica de Arapongas, a festividade busca unir fé, confraternização e lazer, atraindo moradores de diferentes regiões da cidade.

Serviço

📍 Paróquia Santo Antônio – Arapongas

📅 Festão: 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de junho

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⛪ Trezena de Santo Antônio: de 1º a 13 de junho, às 19h30

🎉 Atrações: comidas típicas, apresentações, brincadeiras, Rainha do Festão e prêmios no dadinho.

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ARAPONGAS comidas típicas festa religiosa festão de santo antônio Paróquia Santo Antônio Trezena de Santo Antônio
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