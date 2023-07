Festa junina acaba com homem preso e armas apreendidas em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Uma festa junina que acontecia na madruga deste domingo (2), na zona rural de Arapongas, norte do Paraná, terminou com o responsável do evento, de 48 anos, preso e armas de fogo apreendidas pela Rotam da Polícia Militar (PM).

Segundo a polícia, moradores de uma propriedade vizinha, na região do Dorcelina Folador, denunciaram o barulho alto no local e disseram que escutaram disparos de arma de fogo.

Ao chegar na propriedade denunciada, a equipe policial conversou com o dono, que foi abordado e tinha em sua cintura um coldre (acessório para guardar arma) e munições de espingarda calibre .32.

Aos policiais, o dono do local negou ter armas e, segundo a PM, tentou enganá-los dizendo que o que tinha com ele eram apenas para brincadeira na festa que estava sendo realizada entre amigos e familiares, contudo, diante das denúncias e da abordagem, a equipe policial realizou buscas na propriedade e localizou as armas.

De acordo com a polícia, atrás de uma fogueira, perto da mata, foi encontrado um revólver com cinco munições e um estojo de munição. Assim, o homem recebeu voz de prisão pelo porte e posse irregular de arma de fogo.

Ao ser questionado pelos policiais, ele admitiu que possuía mais uma espingarda velha guardada debaixo de uma cama em um dos quartos do local, onde, além da arma, foram encontrados estojos, munições, pólvora e espoletas.

O material localizado foi apreendido e o homem foi encaminhado para a delegacia de Arapongas.

