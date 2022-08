Festa do Ovo e do Abacate reúne aproximadamente 15 mil pessoas

Da Redação

A Comunidade Colônia Esperança, em Arapongas, reuniu cerca de 15 mil pessoas durante a 6ª edição da Festa do Ovo e do Abacate no último final de semana. Durante os dois dias, aproximadamente 15 mil pessoas passaram pelo local. Com o apoio da Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle), o tradicional evento teve início no sábado (20), com rodada Técnica sobre Avicultura, abertura da praça de alimentação e apresentações; logo pela manhã.

A abertura oficial com a presença de autoridades ocorreu no começo da noite; seguindo com atividades até às 22 horas. O ato contou com a presença do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, do vice-prefeito, Jair Milani, vereadores, representantes da Colônia Esperança, demais lideranças e população em geral.

"Uma grata satisfação poder participar da 6ª edição desta tradicional festa. Uma maneira de enaltecer a representatividade desta forte comunidade, que produz fortemente o ovo e também o abacate”, salientou Onofre.

No domingo, 21, a população acompanhou a missa em Louvor a Assunção de Nossa Senhora, apresentação do Cantor Josseir e Valdir com o sanfoneiro Azevedo, Taiko (Tambores Japoneses) - Grupo Sansey de Londrina e as delícias da praça de alimentação. O encerramento das atividades estava previsto para às 20 horas.

Conforme o membro da comissão organizadora, Aderson Tokushima, a festa superou as expectativas. “Tivemos um resultado positivo nas vendas e também de público. Agradecemos a todos que participaram e nos ajudaram de forma direta e indireta. Este é um trabalho que celebra a nossa comunidade que foi construída pelas mãos de trabalhadores. Fortalecendo a nossa história, a história da colônia japonesa”, salientou. A festa contou também com a comercialização de produtos locais, estando entre os mais conhecidos o ovo e abacate. Os itens foram doados pelos produtores da Colônia Esperança.

A Festa do Ovo e do Abacate é realizada desde 2015 e homenageia a Colônia Esperança - comunidade rural fundada por imigrantes japoneses que deram início à produção de ovos em Arapongas, e tornaram conhecido o abacate Margarida. A festa esteve suspensa por dois anos – devido à pandemia. Neste ano, o evento contou com um espaço para encontro entre produtores e fornecedores para troca de ideias, informações e ampliação de conhecimentos.

Arapongas é o município paranaense que mais produz ovos no Paraná, de acordo com dados da Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2020, o município, que está localizado no Norte do Paraná, figurava na 14ª posição no ranking dos 50 maiores municípios brasileiros produtores de ovos de galinha, conforme resultados apontados pela PPM, um dado bem honroso, com 42,971 milhões de dúzias de ovos produzidos naquele ano.

Além do ovo, outro alimento rico em nutrientes ganha espaço na produção regional e participa da Festa do Ovo e do Abacate. É o abacate Margarida, fruto diferenciado produzido, também, na Colônia Esperança, comunidade rural fundada por imigrantes japoneses que iniciou a avicultura na região.

