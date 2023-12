Festa de encerramento do Projeto Crescer promete viagem no tempo; veja

Uma viagem no tempo com o tema "Flashback Anos 80 e 90". Assim será o evento de encerramento do ano do Projeto Crescer, que será realizado nesta quarta-feira (6), a partir das 19h30, no Ginásio Luiz Augusto Zin, em Arapongas, no norte do Paraná.

Os eventos de final de ano do Projeto Crescer costumam lotar o ginásio de esportes e impressionar o público pela qualidade dos números apresentados, todos a cargo das crianças e jovens que frequentam a Casa do Bom Menino, onde funciona o Projeto Crescer I, e o campus local da Unopar, sede do Projeto Crescer II.

“Estamos muito felizes em apresentar mais um grande espetáculo, pois temos certeza de que ele vai mostrar novamente o quanto os nossos alunos são dedicados e talentosos”, afirma a diretora Andressa Fante Reis. Ela destaca que, neste ano, mais de 900 alunos foram matriculados no Projeto Crescer, onde além das oficinas pedagógicas, que auxiliam na compreensão do conteúdo escolar, as crianças e jovens têm acesso a oficinas culturais gratuitas.

Os alunos têm aulas de canto, coral, dança, teatro, flauta doce, teclado, fanfarra, capoeira, informática, cidadania, educação física, robótica e culinária de chocolate.

Paulo Pennacchi, presidente do Projeto Crescer, afirma que o evento também é oportunidade para uma reflexão conjunto sobre os avanços alcançados ao longo de 2023, ano marcado por muitos desafios. “Um dos trunfos do Projeto Crescer é justamente trabalhar unindo professores, diretores, alunos e as famílias. Nossos eventos de final de ano fazem isso tudo e ainda mais: abre as portas também para toda a comunidade, que passa a conhecer cada vez melhor e a abraçar cada vez mais o Projeto Crescer, sua metodologia, sua equipe e os avanços extraordinários que ele traz para a vida dos alunos”, destaca Pennacchi.

