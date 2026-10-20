Ferramentas e motor de betoneira são furtados em Arapongas

Crime ocorreu no San Rafael e a vítima acionou a Polícia Militar após notar o sumiço dos materiais

Um furto de equipamentos foi registrado na manhã de segunda-feira (19) no Jardim San Rafael, no município de Arapongas. A Polícia Militar foi acionada ao endereço após a vítima perceber a falta de diversos materiais que estavam guardados no interior de um depósito de ferramentas.

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De acordo com o relatório policial, foram levados do local um motor elétrico utilizado em betoneiras, uma serra mármore e uma extensão elétrica de aproximadamente 35 metros de comprimento.

A equipe policial esteve na Rua Cigarrinha do Norte para formalizar o registro do crime e repassou todas as orientações necessárias à vítima sobre os próximos passos para que o caso seja investigado pelas autoridades competentes. Até o momento, os itens não foram recuperados.