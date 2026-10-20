Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
CRIME

Ferramentas e motor de betoneira são furtados em Arapongas

Crime ocorreu no San Rafael e a vítima acionou a Polícia Militar após notar o sumiço dos materiais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ferramentas e motor de betoneira são furtados em Arapongas
Autor Estabelecimento foi furtado em Arapongas - Foto: Magnific

Um furto de equipamentos foi registrado na manhã de segunda-feira (19) no Jardim San Rafael, no município de Arapongas. A Polícia Militar foi acionada ao endereço após a vítima perceber a falta de diversos materiais que estavam guardados no interior de um depósito de ferramentas.

-LEIA MAIS: Jovem é esfaqueada pelo próprio namorado e sofre ameaças em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o relatório policial, foram levados do local um motor elétrico utilizado em betoneiras, uma serra mármore e uma extensão elétrica de aproximadamente 35 metros de comprimento.

A equipe policial esteve na Rua Cigarrinha do Norte para formalizar o registro do crime e repassou todas as orientações necessárias à vítima sobre os próximos passos para que o caso seja investigado pelas autoridades competentes. Até o momento, os itens não foram recuperados.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Arrepongas betoneira furtos notícias locais POLICIA MILITAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV