Felino ameaçado de extinção é resgatado em Arapongas

Uma espécie ameaçada de extinção, um Gato-Maracajá-Mirim ou também conhecido como Gato-do-Mato, foi resgatada na noite desta segunda-feira (6), nas proximidades do Bosque dos Pássaros, em Arapongas. O felino estava machucado e foi encontrado no meio da rua por populares que passavam pelo endereço. A parte posterior do gato estava imobilizada.

Ao perceber a aglomeração na via, a equipe da Polícia Militar (PM), que estava em patrulhamento pela região, parou no local para ver o que estava acontecendo. Ao se aproximar, a equipe viu que se tratava de um felino silvestre machucado. Para evitar possíveis ataques, por se tratar de um animal não domesticado, a equipe isolou o local e pediu para que os populares se retirassem.

O gato foi levado para a Clínica BiosFera, de Arapongas, e recebeu todo o atendimento do médico veterinário Milton Trombini. Após os primeiros socorros prestados por Trombini, o animal foi levado pela Polícia Ambiental, composta pelos cabos Ferronato e Siena, para o Hospital Veterinário, da Unifil, de Londrina.

A princípio, conforme informações da Guarda Municipal (GM), de Arapongas, o animal pode ter sido atacado por um cachorro. A PM de Arapongas entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Florestal, de Londrina. Além disso, o sargento Vidal e o soldado Fábio, do Corpo de Bombeiros, também ajudaram na contenção do gato.