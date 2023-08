Feirão do Emprego oferta 500 vagas em Arapongas nesta terça-feira

O 1º Feirão do Emprego de Arapongas será na Estação Cultural Milene (Feira da Lua)

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude), realiza nesta terça-feira (22) o 1º Feirão do Emprego. A ação será desenvolvida por meio da Agência do Trabalhador (SINE) com apoio dos departamentos de Recursos Humanos (RH) de diversas empresas de Arapongas.

“Será uma grande porta de entrada para o preenchimento de vagas. Além disso, vamos facilitar o acesso para as vagas de empregos em nossa cidade, colaborando com a população. Estamos entusiasmados com mais este passo”, diz o secretário da Semude, Paulo Grassano.

Segundo o SINE Arapongas, o evento irá disponibilizar cerca de 500 vagas de empregos. Além da entrega de currículos, os candidatos terão oportunidade de entrevista imediata. “A intenção do 1º Feirão de Empregabilidade é fazer a integração estratégica da Agência do Trabalhador junto aos RH’s das empresas participantes, que serão os responsáveis pelas contratações”, disse a diretora da Agência do Trabalhador, Lilian Munhoz.

QUANDO?

Dia 22 de agosto de 2023

ONDE VAI SER?

O 1º Feirão do Emprego de Arapongas será na Estação Cultural Milene (Feira da Lua) – Rua Jandaia, s/n – Vila Bernardes

HORÁRIO

Das 9h00 às 13h00.

