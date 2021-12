Da Redação

Feira da Lua volta a funcionar a partir de hoje em Arapongas

A prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos, anuncia que a tradicional Feira da Lua volta a funcionar a partir desta quinta-feira (9), na Estação Cultural Milene.

Segundo informe da Secretaria da Cultura, inicialmente a Feira da Lua estará aberta ao público todas as quintas-feiras durante este mês de dezembro das 18 às 22 horas, com os 15 boxes da ala de alimentação funcionando normalmente e dentro das normas sanitárias de Saúde ainda recomendadas, como uso obrigatório de máscara e fornecimento de álcool gel.

“Gradativamente estamos retomando nossa Feira da Lua ao longo deste período especial do ano, com toda sua estrutura de alimentação e segurança, que faz do local um ponto de referência para a recreação da família araponguense”, disse o secretário de Cultura Geison Cortez.

FEIRA DA LUA



Data e Horário – Todas as quintas-feiras do mês a partir das 18 horas

Local – Estação Cultural Milene

Localização - Entre as Ruas Rouxinol e Jandaia, região central da cidade.