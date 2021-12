Da Redação

Feira da Lua vem com clima Natalino nesta quinta-feira

Além das tradicionais barracas de alimentação, a Feira da Lua de Arapongas desta quinta-feira (16), vem com clima especial de Natal, com Show ao Vivo e a presença do Papai Noel para animar a noite da criançada.

A Feira da Lua está instalada na Estação Cultural Milene e após um período de paralisação por conta da pandemia, voltou a funcionar na quinta-feira passada, (dia 9), com os boxes de alimentação atendendo normalmente.

Prestigie e não esqueça de usar máscara e álcool gel.