Feira da Lua terá Festival Sertanejo durante o mês de junho

Começa nesta quinta-feira (02), na Feira da Lua da cidade de Arapongas, o Festival Sertanejo. O evento acontecerá todas as quintas-feiras do mês de junho e contará com apresentações de cantores no estilo sertanejo.

O Festival Sertanejo atenderá a população araponguense nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de junho, a partir das 20h, na Estação Cultural Milene, localizada na Rua Jandaia, Vila Édio, ao lado da Estação Ferroviária do município.

O evento integra a Agenda Cultural da Secretaria Municipal de Eventos, Cultura, Lazer e Esportes para 2022 e vai oferecer ao público boa música e o melhor da culinária em um só lugar. A Prefeitura de Arapongas convida a todos para prestigiar o momento.

Também na Estação Cultural Milene

Como forma de promover lazer, interação e dança, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Arapongas passa a realizar toda quarta-feira o tradicional Baile da Terceira Idade ou da Melhor Idade.

O evento também é realizado no espaço da Estação Cultural Milene e pretende reunir idosos atendidos pelos CCI's Tia Sú, do Jardim Petrópolis, Antonieta Zampaolo, localizado na Zona Sul, e Feliz Idade, da Vila Araponguinha. O Baile acontece das 13h30 às 16h.

“Centralizamos o bailinho da 3ª idade na Estação Cultural Milene, após aprovação dos próprios idosos. Um sanfoneiro vai até o local e faz a alegria dos nossos idosos. O baile esteve suspenso por dois anos – devido à pandemia da Covid-19. Agora, retornamos com tudo. Levando muito em consideração que a maioria dos idosos estão com as vacinas em dia”, diz a secretária da pasta, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.