Feira da Lua de Arapongas terá hortifruti de agricultura familiar

Com o apoio da Secretaria da Cultura, os produtos são oriundos de agricultura familiar da Associação dos Agricultores e Empreendedores Familiares de Arapongas (AAEFA)

A partir desta quinta-feira (16), a Feira da Lua do município de Arapongas passará a oferecer mais um atrativo para os seus frequentadores: a realização de uma Feira de Hortifrutigranjeiros. Com o apoio da Secretaria da Cultura, os produtos são oriundos de agricultura familiar da Associação dos Agricultores e Empreendedores Familiares de Arapongas (AAEFA).

A Feira de Hortifrutigranjeiros vai acontecer todas as quintas-feiras do mês, seguindo o mesmo horário da Feira da Lua, das 18h às 22h, no Espaço Cultural Milene.



O secretário de Cultura, Geison Cortez, destaca a importância de mais este atrativo para a Feira da Lua, que além das tradicionais barracas de gastronomia, passa a oferecer agora produtos da agricultura familiar, ampliando o leque de comercialização e a renda das famílias e também beneficiando diretamente o consumidor final, com produtos frescos e de qualidade.

"A iniciativa vem de encontro aos nossos propósitos de consolidar cada vez mais a nossa Feira da Lua como um ponto de encontro, lazer, cultura e entretenimento para a família araponguense e esta feira de hortifrutigranjeiros vem para ampliar e enriquecer a sua já extensa lista de atrativos", comentou Cortez.

O presidente da (AAEFA), Wagner Antonio Borges Ferreira, destacou que a Associação conta atualmente com 27 famílias que estarão oferecendo uma grande variedade de frutas, verduras, legumes, pães e bolachas caseiras e enaltece a iniciativa de usar a estrutura da Feira de Lua como ponto de venda desses produtos, no melhor estilo "direto do produtor para a mesa do consumidor".





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.