Feira da Lua de Arapongas terá festa julina nesta quinta-feira (07)

A festa terá as atrações tradicionais, além da participação especial do Valdir Gaiteiro

O mês de julho ainda está no início, e com ele temos as tão desejadas Festas Julinas. A Prefeitura Municipal de Arapongas, como forma de proporcionar um pouco de diversão e entretenimento para os cidadãos araponguenses, preparou uma festa temática.

A Feira da Lua desta quinta-feira (07) contará com o "Arraiá da Feira da Lua". A festa terá as atrações tradicionais, além da participação especial do Valdir Gaiteiro, garantindo muita música para o público.

Um importante espaço gastronômico da cidade de Arapongas, a Feira da Lua também oferece aos seus frequentadores uma feira de hortifrutigranjeiros, disponibilizando produtos de agricultura familiar direto do produtor e, também, a feira de artesanatos.

O "Arraiá da Feira da Lua" acontecerá a partir das 19h na Estação Cultural Milene, localizada na Rua Jandaia - ao lado da antiga Estação Ferroviária.

Prepare-se com seu traje julino e participe com amigos e familiares deste momento de entretenimento e diversão na Cidade dos Pássaros.

fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas Banner do "Arraiá da Feira da Lua", disponibilizado pela Prefeitura de Arapongas

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

