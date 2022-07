Fase Regional dos JAP's é encerrada em Arapongas; saiba mais

Da Redação

Este ano, todas as equipes araponguenses conquistaram uma medalha

Encerrou no último domingo (24), na cidade de Arapongas, a fase regional dos Jogos Abertos do Paraná. A competição foi realizada em duas etapas, a primeira no período de 8 a 10 de julho e a segunda neste final de semana, onde foram definidos os campeões das modalidades de futsal e voleibol.



Na fase regional foram disputados os títulos nas modalidades de bolão, basquetebol, futsal, handebol e voleibol. A delegação de Arapongas manteve a hegemonia e mais uma vez sobressaiu-se diante das demais equipes, este ano, todas as equipes araponguenses conquistaram uma medalha.

Segundo o secretário de Esporte, Altair Sartori, estes resultados refletem na seriedade do trabalho dos técnicos, comissão técnica e atletas. “Sabemos o quão difícil é para as equipes adultas manter uma rotina de treinos alinhada com o trabalho, família e estudos; e mesmo assim obtivemos resultados muitos satisfatórios. Temos equipes que estão sendo reestruturadas esse ano e já conquistaram um lugar no pódio. Isso é muito gratificante e nos mostra que estamos no caminho certo”, disse Sartori.

As equipes campeãs seguem para a fase macrorregional que acontecerá no período de 02 a 04 de setembro no município de Jandaia do Sul.

Confira a classificação das equipes araponguenses:

Bolão Feminino – 1º lugar

Basquetebol Masculino – 1º lugar

Futsal Feminino – 1º lugar

Futsal Masculino – 2º lugar

Handebol Masculino – 2º lugar

Handebol Feminino – 3º lugar

Voleibol Masculino – 1º lugar

Voleibol Feminino – 3º lugar





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

