Famílias são notificadas pela Rumo para deixar casas em Aricanduva

Quatro famílias do Distrito de Aricanduva, em Arapongas (PR), foram notificadas pela Companhia Ferroviária e de Logística Brasileira Rumo para deixar seus imóveis, que ficam em área pertencente à União.

Representantes dos moradores foram conversar com o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, e pedir orientações. Onofre estava acompanhado pelo secretário de Governo, Rafael Cita, durante a reunião. O encontro contou também com a presença do vice-prefeito e secretário de Obras, Jair Milani, e do gerente distrital de Aricanduva, Evangelista Pereira da Silva, o Lita.

Segundo Cita, a reunião teve como objetivo prestar orientações para essas famílias. “São moradores que residem há muitos anos, mas essas áreas são da União. Nosso trabalho foi orientá-los, pois há uma lei federal que concede o direito de uso para fins de moradia nestes casos”, pontuou o secretário.

O prefeito Sérgio Onofre ressaltou também que a prefeitura está à disposição para instruir e auxiliar os moradores. “Orientamos sobre como proceder para buscar a permanência nos imóveis. É uma forma de tranquilizarmos os moradores sobre a situação. Vamos buscar dar o auxílio necessário e fazer o que estiver ao nosso alcance para cooperar com essas famílias”, salientou Onofre.

Já para a próxima semana, uma reunião foi agendada junto à Defensoria Pública de Londrina para tratar sobre demais assuntos relacionados.

