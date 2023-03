Família que voltava da igreja é assaltada em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A PM foi chamada por volta das 23h

Uma família que voltada da igreja foi roubada em Arapongas, norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 23h desta terça-feira (21). As vítimas estavam em um carro e foram assaltadas no centro da cidade.

continua após publicidade .

A motorista contou que um homem armado, com uma tatuagem pequena no rosto, se aproximou do veículo e exigiu o celular, depois, fugiu correndo. A PM realizou buscas, mas o ladrão não foi encontrado.

- LEIA MAIS: Após 1 ano paralisada, obra da IFPR Arapongas será retomada

continua após publicidade .

Outro crime:

Amigos vão comprar drogas e são roubados em Arapongas

Dois amigos foram roubados na Vila Edio em Arapongas na madrugada de sexta-feira (17). Eles contaram à Polícia Militar (PM) que foram até o bairro em busca de drogas, porém, foram roubados.

Um dos envolvidos disse que três homens estavam no local, um deles, com um pedaço de madeira, outro com uma arma de fogo, realizaram várias ameaças e depois foram agredidos.

Siga o TNOnline no Google News