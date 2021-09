Da Redação

Família procura por trabalhador de Arapongas desaparecido

A família do trabalhador de Arapongas, Leandro Della Matta de Oliveira, de 32 anos, está à sua procura desde o último domingo, dia 19 de setembro.

De acordo com a cunhada Jack, apenas o carro de Leandro foi encontrado. Além disso, ela contou que o jovem mora em Arapongas e sua família é de Faxinal.

Jack ainda disse que o cunhado trabalha no período no moinho de trigo e não apareceu pra trabalhar. Se alguém tiver informações sobre o paradeiro de Leandro, pode entrar em contato com Letícia (43) pelo telefone 99849-7982 ou com Jack através do telefone (43) 99656-6250.