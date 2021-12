Família procura por homem desaparecido em Arapongas

Da Redação

A família de Rafael Aparecido Ferreira Gonzaga, de 33 anos, pede ajuda para encontrar o rapaz que está desaparecido há 26 dias. O homem morava em Arapongas, porém, sumiu sem deixar notícias.

Segundo Felipe Ferreira Gonzaga, irmão do desaparecido, a proprietária da casa que Rafael morava informou que o aluguel estava atrasado, que ele disse que iria acertar o valor, porém, desapareceu. Ela então entrou em contato com a família.

Felipe ainda disse que a mãe deles, que mora no litoral de São Paulo, está desesperada, pois falava com o filho todos os dias. Informações sobre o paradeiro do rapaz podem ser passadas através do 190, da PM, ou (43) 9.9131-7238, contato da família.

Felipe que mora em Jaguapitã, procurou a polícia, informou o desaparecimento e registrou um boletim de ocorrência.