Família pede ajuda para tratamento de mulher com lúpus em Arapongas

Uma família de Arapongas, no norte do Paraná, está precisando de ajuda financeira para o tratamento de Fernanda Nascimento, de 36 anos, que descobriu recentemente estar com lúpus (doença inflamatória crônica e de caráter autoimune). Atualmente, Fernanda está acamada e precisará de uma série de tratamentos, além da construção de uma 'mini UTI' em casa para que tenha uma melhor qualidade de vida.

De acordo com o irmão dela, Renato Nascimento, a irmã começou a sentir os sintomas no ano passado, no entanto, o diagnóstico do lúpus só foi recebido ha cerca de 6 dias. Entre as diversas idas e vindas ao hospital, após a descoberta de uma anemia, os médicos chegaram a suspeitar de dengue, problema na tireoide e Chikungunya.

Após ser internada e passar por uma bateria de exames, o lúpus em estado avançado foi descoberto. Fernanda já estava com pneumonia e com problemas no coração, quando recebeu o diagnóstico, segundo o irmão.

Hoje ela está em casa, e para ajudar com os custos do tratamento, o irmão, que é musico, está tentando arrecadar dinheiro de diversas formas. “Eu já estava me mobilizando para fazer algum evento, porque eu sou músico, e os amigos começaram a falar para passar o PIX, e foi aí que eu comecei a divulgar, porque eu percebi que as necessidades iam ser caríssimas. A gente ia precisar tirar um dinheiro do bolso que a gente não tem”, relatou.

Segundo ele, Fernanda vai precisar, além dos equipamentos para a montagem da mini UTI, da compra de alimentação intrauterina, e de profissionais como fisioterapeuta, fonoaudiólogo e um reumatologista, que de acordo com o irmão, é o mais complicado e mais caro de se conseguir. “Ela vai precisar de um tratamento muito longo para conseguir se reconstituir, porque ela está em um estado lastimável”, disse Renato.

Os interessados em ajudar podem entrar em contato através do número: (44) 98827-6986.

