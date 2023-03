Família pede ajuda para encontrar mulher desaparecida em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Juliana Cristina Correia, de 30 anos

A família de Juliana Cristina Correia, de 30 anos, está pedindo ajuda para encontrá-la após ela desaparecer em Arapongas, norte do Paraná.

continua após publicidade .

Segundo o esposo, Bruno Batista, que mora com ela no Jardim Bela Vista, ela não dá notícias desde as 18h30 de domingo (26). "Ela só me disse que queria separar, pegou e saiu para rua. Estava com shorts roxo, uma blusa azul e de chinelo. Já perguntei para parentes e ninguém sabe o paradeiro dela", contou.

-LEIA MAIS: Dois ficam feridos em colisão frontal na PR-444, em Arapongas

continua após publicidade .

Nesta segunda-feira (27), o marido registrou um boletim de ocorrências do desaparecimento. Informações sobre onde a Juliana possa estar podem ser passadas à Polícia Militar, pelo 190.

Siga o TNOnline no Google News