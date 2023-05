Família pede ajuda para encontrar cachorro desaparecido em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Boris está desaparecido em Arapongas

Uma família de Arapongas, norte do Paraná, está desesperada atrás do Boris, cachorro que se encontra desaparecido desde a manhã do dia 27 de março. Segundo os donos, o animal da raça Golden Retriever, fugiu da casa, localizada no Jardim Casa Grande I, após o portão ter ficado aberto por alguns minutos.

continua após publicidade .

José Prado, em uma publicação nas redes sociais, relatou que o cachorro de porte grande estava "com cerca de 45 a 50kg quando fugiu, pelagem média/longa, bem lisos como o padrão da raça. Ele é muito carinhoso, bem manso, extremamente arteiro e muito brincalhão, se fizer carinho provavelmente ele vai pedir colo pulando em você".

-LEIA MAIS: Suspeito de invadir celular e furtar criptomoedas é preso em Arapongas

continua após publicidade .

Informações sobre o paradeiro do animal podem ser repassadas ao José pelo telefone (43) 99628-1689. "Caso consiga pegar ele e oferecer abrigo até eu buscá-lo, lhe garanto que não demorará, e quem o fizer vai aliviar o coração de uma família que está muito abalada com essa falta", escreveu o dono, que informou que oferece uma boa recompensa para quem o encontrar.

fonte: Divulgação





Siga o TNOnline no Google News